米国男子ツアー「バルスパー選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。〈連続写真〉アイアン復調に手応え！松山英樹を高精度AI分析同ランキングは米ツアーのポイントレースで、上位選手が8月から始まるプレーオフシリーズに進出する。さらに上位100人には、来季のフルシード権が与えられる。今大会でツアー通算3勝目を挙げたマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は、8位から3位に浮上した。