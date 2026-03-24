フィッツパトリックが3位に浮上 松山英樹は1ランクダウンの16位【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「バルスパー選手権」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
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同ランキングは米ツアーのポイントレースで、上位選手が8月から始まるプレーオフシリーズに進出する。さらに上位100人には、来季のフルシード権が与えられる。今大会でツアー通算3勝目を挙げたマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は、8位から3位に浮上した。ランキング1位はジェイコブ・ブリッジマンで変動なし。2位はキャメロン・ヤング（米国）、続いてフィッツパトリック、アクシャイ・バティア、コリン・モリカワ（ともに米国）と、ここまでがトップ5の顔ぶれとなった。大会に出場していなかった松山英樹は、1ランクダウンの16位。同大会を30位で終えた久常涼は、2ランクアップの19位となった。金谷拓実は103位（86ポイント）、平田憲聖は128位（49ポイント）、中島啓太は176位（7ポイント）としている。
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