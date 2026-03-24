小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻の節子（セツ）、息子の写真（撮影年月不明、写真：GRANGER.COM／アフロ）NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』は明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）と、妻の小泉セツをモデルとした夫婦の物語で、放送がスタートするや否や好評を博し、放送回を重ねるごとに注目が集まった。いよいよ3月27日に最終回を迎えるにあたり、『ばけばけ』では描かれなかった小泉八雲とセ