「習近平の独裁体制」がついに完成した……最新情報で読み解く報《中国最高幹部の勢力図》

全人代の様子はさながら…

1年に一度の国会にあたる全国人民代表大会（全人代）が、中国の北京で3月5日から12日まで開かれた。ここでは日本とはまるで違う「異様な光景」が広がる。

例えば各種分科会（地方ごとなどに行う会議）で、習近平主席が出席する会議としない会議では様子が違う。後者だと、全国から集まった代表（国会議員に相当）たちからやる気はあまり見られない。

ところがそこに習主席が現れると、みな人が変わったように背筋を伸ばし、割れんばかりの拍手を送る。そして中央に鎮座した習主席が「重要講話」を述べると、一斉にメモを取り始めるのである。

そうしたロボットのような様子は、まさに「巨大な北朝鮮」。中国が独裁国家であることを思い知る瞬間だ。

14億人の中国人を支配するのは、党員数が1億人を超える中国共産党。そして共産党を支配するのは、中央委員会中央政治局常務委員の7人だ。トップの総書記に君臨するのは、もちろん習近平である。

では、習近平以外のメンバーはどうなっているのか。それぞれの人物像を紹介しよう。

名目上の序列ナンバー2は李強首相である。李首相は全人代の初日、「政府活動報告」のスピーチを行った。習主席以外の幹部のスピーチがテレビで生中継されるのは、年に一度、この日だけだ。

李首相は、スピーチの中に「習近平」の名前を13回も含めるなど、わかりやすいヨイショが随所に見られた。スピーチ終了後には、主席に向かって頭まで下げている。正直言って幹部の中では影の薄い存在で、密かに党内では「李省長」（「省」は日本の「県」にあたるので、「李県知事」という意味）とも呼ばれている。

習近平「宮中政治」の最重要人物は…

序列3位の趙楽際・全国人民代表大会常務委員長（国会議長）は、全人代の進行役であり、本人にとっては年に一度の晴れ舞台である。

「趙は'07年に陝西省の党委書記になったとき、『習仲勲元副首相（習近平の父親）は地元の英雄』という運動を起こし、粗末だった墓を大々的に改装。それに息子の習近平が感激し、いまの地位に抜擢したのです」（現地中国人）

序列4位の王滬寧・全国政治協商会議主席は、もとは上海の名門・復旦大学の国際政治学教授だった。その後、上海が地盤の江沢民主席にブレーンとして乞われて「中南海」（北京の政治中枢）入りし、胡錦濤時代も居残った。

「習近平時代になって追い出されかけました。ところが、習近平一家付きの若い看護師と再婚を果たした。こうして習主席に取り入り、生き残りました」（前出の中国人）

序列5位は党中央弁公庁主任の蔡奇だ。大番頭のような存在で、習主席がどこへ行くときも影のように付き添っている。その威光は、特に彼が一人でいるときに感じられるという。周囲の官僚らは、まるで習主席に接するかのように蔡主任を崇め奉るからだ。他の幹部でそのような人物はいない。

逆に、蔡主任に睨まれるとたちどころに失脚すると言われる。そのため誰もが、習主席と同様に蔡主任を恐れている。この人が公の席で笑ったことはない。

人呼んで「習近平代読人」

序列6位は、筆頭副首相を務める丁薛祥。トップ7では最年少の63歳だ。

「'07年に習近平が上海市党委書記を務めたときの部下。従順な性格が気に入られ、大抜擢を受けた。ついたニックネームは『習近平代読人』です」（同前）

丁副首相は昨年来、習主席の代理として各種重要イベントに出席し、スピーチを「代読」するケースが散見された。彼と会ったことがあるという北京の外交官はこう述べた。

「自己主張はゼロで、『習総書記は〇〇と述べられた』という発言しかしない。習総書記の超イエスマンであることが、ひしひしと伝わってきた」

序列7位は、党中央規律検査委員会書記の李希だ。

彼は'22年の第20回共産党大会で、習近平政権の看板政策である「反腐敗闘争」の責任者を任されている。1月の報告では、「昨年は計198万人を処分した」と誇った。

「李希は中央規律委の名目上のトップに過ぎず、実際には蔡奇が牛耳っている。重要人物への調査は、常に蔡奇に相談しながら進めている」（同前）

【後編記事】『習近平が突然「ブチギレた理由」ついに明らかに…年初の人民解放軍トップ「大粛清の嵐」のウラ事情』へつづく。

「週刊現代」2026年3月30日号より

【つづきを読む】習近平が突然「ブチギレた理由」ついに明らかに…年初の人民解放軍トップ「大粛清の嵐」のウラ事情