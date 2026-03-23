俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が20日、Instagramを更新。妹でタレントの紗来との2ショットに、多くの反響が寄せられている。【映像】10kg減が話題の本田望結や妹・紗来との2ショットこれまでもプライベートや仕事について発信している望結。プロフィギュアスケーターでタレントの姉・真凜とのアイスショーでのオフショットや、紗来の高校の卒業式に駆け付ける姿も公開してきた。2025年6月2日には21歳を迎えた