回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、平日限定で90円（以下、税込み）で週替わりの対象メニューが楽しめる「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を販売中。4月2日からの対象メニューを発表しました。【画像】え…やっす！コチラが全部“110円”おにぎり、うどん、みそ汁、デザート…対象メニューを見る！（9枚）同月8日までの期間は、対象メニューに初登場となる「香ばし炙（あぶ）りおにぎり〜たらこのせ〜」（通常