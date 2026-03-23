都市再生機構（UR都市機構）と京王電鉄バスは、「バスターミナル東京八重洲」の第2期エリアを3月20日にオープンした。オープン前日の19日には開業式典が開かれた。バスターミナル東京八重洲は、3期に分けて開発が進められている。第1期は東京ミッドタウン八重洲に、2022年9月に開業している。第2期は「TOFROM YAESU TOWER（トフロムヤエスタワー）」に位置し、第1期と第2期で13バースに拡大する。第1期は「地下B」、第2期は「地下A