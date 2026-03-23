ショートコースは通常のゴルフコースよりも距離が短いにもかかわらず、上達に役立つヒントがたくさん詰まっています。そんなショートコースの魅力や活用方法について、今野一哉がお伝えするレッスン。 今回はマネジメントのレベルが上がる、「縛り」ラウンドの応用編を紹介します！ ” 縛り”ラウンドの応用編「絶対に乗せる」「 絶対に乗せない」狙い方をしてみる！ 寄せにくいエリア