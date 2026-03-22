【モデルプレス＝2026/03/22】M!LKの佐野勇斗が21日、自身のX（旧Twitter）を更新。推し活を公開し、反響を呼んでいる。【写真】5人組アイドルメンバー「ツッコミどころ満載」シール帳公開◆佐野勇斗「推し活」公開同日、都内にてM!LKの両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の発売記念イベントを開催。これを受け、佐野は「推し活」と添えて、メンバーと2SHOT撮影会を再現したオフショットを公開した。吉田仁人、曽野舜