アルバニアサッカー連盟（FSHF）は21日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフに臨むアルバニア代表のメンバーを発表した。アルバニア代表は欧州予選グループKで、セルビア代表らを抑えてイングランド代表に次ぐ2位でフィニッシュ。プレーオフ・パスBでは、26日の準決勝でポーランド代表と対戦し、勝てば31日の決勝でウクライナ代表vsスウェーデン代表の勝者と対戦する。強敵揃いだが、アルバニア代表が史上初のW杯出場権