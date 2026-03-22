「雪をもっとかけてほしい」――。WOWOWとLeminoで放送・配信中の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』(毎週日曜22:00〜)のプロデューサーが、織田裕二、反町隆史、亀梨和也のキャスティングと撮影秘話を明かした。『北方謙三 水滸伝』ロケの場面○亀梨和也、過酷シーンでも“自ら追い込む”ストイックさ同作は、シリーズ累計1160万部を超える北方謙三の大河小説を原作に、日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。試写会