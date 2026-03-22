オーランド・マジック vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年3月22日（日）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 104 - 105 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのオーランド・マジック対ロサンゼルス・レイカーズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし30-37で