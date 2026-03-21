こちらは、ジェミニ天文台のジェミニ北望遠鏡で観測した銀河「NGC 5394」と「NGC 5395」のペア。りょうけん座の方向、地球から約1億7500万光年先にあります。【▲ ジェミニ北望遠鏡が観測した相互作用銀河「NGC 5394」（右）と「NGC 5395」（左）（Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA）】鳥のサギに見立てられた銀河のペア18世紀の天文学者ウィリアム・ハーシェルが1787年に発見したこの2つの銀河は、海外