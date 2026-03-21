3月21日、中山競馬場で行われた4R・3歳未勝利（ダ1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ビービーアジャイル（牡3・美浦・中舘英二）が快勝した。5馬身差の2着にアイアムジャイアン（牡3・美浦・奥平雅士）、3着にニシノモリミチ（牡3・美浦・高木登）が入った。勝ちタイムは1:55.5（良）。2番人気で戸崎圭太騎乗、ホウオウファミリー（牡3・美浦・田中博康）は、5着敗退。【中京3R】単勝1.5倍セルジュバローズが断然の支持に応