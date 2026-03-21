山形県酒田市の東北公益文科大学で21日、公立化前最後の卒業式が行われました。大学は4月から、県と庄内地方の2市3町による公立大学として新たなスタートを切ります。公立化前最後となった東北公益文科大学の卒業式では、公益学部の235人と大学院生11人の卒業生の代表に卒業証書などが手渡されました。神田直弥学長が「自らを磨き続けより良い社会の実現に貢献されることを期待する」と式辞を述べた後、卒業生代表の白山幸輝