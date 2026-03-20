秋田自動車道の新たな区間が開通しました。開通したのは、能代市二ツ井町から北秋田市今泉までの4.5キロの区間です。渋滞の解消や安全性の向上が期待されています。♪ 中村真梨子記者リポート「能代市二ツ井町のきみまち阪インターチェンジです。午後3時の開通まで2時間半となりました。この後、関係者の車などが走る“通り初め”が行われます」♪合図「出発お願いしまーす」20日に開通したのは、秋田自動車道「