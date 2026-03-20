ドイツ代表はスイス、ガーナと対戦する3月の国際親善試合に臨むドイツ代表メンバー26人が発表された。バイエルン・ミュンヘンの18歳FWレナート・カールが初招集された。FIFAランキング10位のドイツは欧州予選を勝ち抜き、19大会連続21度目のW杯出場を決めている。今月27日にスイス（18位）、30日にガーナ（72位）と対戦する。DFジョシュア・キミッヒ（バイエルン・ミュンヘン）、MFフロリアン・ヴィルツ（リバプール）など常