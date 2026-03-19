ザ・マウンテン・ゴーツがまもなく初来日公演を行う（4月5日・6日：ブルーノート東京）。これを奇跡と呼ばずしてなんと言おう、と感慨深く思っている人も少なからずいるに違いない。今から35年前の1991年……そう、ニルヴァーナが世界ブレイクをした年に、ジョン・ダーニエルのソロ・プロジェクトとしてカリフォルニア州のクレアモントで誕生したザ・マウンテン・ゴーツは、しかしながら、グランジだとかオルタナティヴ・ロックだ