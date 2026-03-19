Stellantisジャパン株式会社は、ミドルサイズSUV「トナーレ」の新型モデルを発売した。今回の刷新では外装デザインの大幅な変更に加え、パワートレインの制御最適化による走行性能の向上、さらには生産工程における品質管理の徹底的な強化が図られている。【画像】フロントデザインを刷新したアルファ ロメオの新型「トナーレ」と、「ジュリア」限定車「クアドリフォリオ コレッツィオーネ」（写真10点）エクステリアにおける最大