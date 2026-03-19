特徴的なホイールデザインを採用した新型アルファ ロメオ・トナーレ
Stellantisジャパン株式会社は、ミドルサイズSUV「トナーレ」の新型モデルを発売した。今回の刷新では外装デザインの大幅な変更に加え、パワートレインの制御最適化による走行性能の向上、さらには生産工程における品質管理の徹底的な強化が図られている。
【画像】フロントデザインを刷新したアルファ ロメオの新型「トナーレ」と、「ジュリア」限定車「クアドリフォリオ コレッツィオーネ」（写真10点）
エクステリアにおける最大の変更点は、フロントフェイスの造形である。ブランドの象徴である盾形グリル「スクデット」は、2023年に世界33台限定で発表されたハイパーカー「33 Stradale」の意匠を反映し、より立体的で存在感のあるボーダーライン模様のデザインへと生まれ変わった。フロントグリル下部の「トライローブ（三つ葉）」は、水平ラインを強調した新造形とすることで視覚的な安定感を高め、バンパー面積の拡大と端部への角度付けにより、筋肉質な印象を強めている。
また、トナーレとして初採用された「アゾレ（Asole）」と呼ばれる4つの開口部は、1930年代のグランプリカー「P3（Tipo B）」へのオマージュであり、機能面ではエアインテークとしてボンネット内の吸気効率や空力性能の向上に寄与する。車両寸法については、全長を10mm短縮して取り回しを改善する一方、前後トレッドを左右各4mm（計8mm）拡大。これにより、デザインの整合性を保ちつつ、コーナリング時や高速走行時の安定性を物理的に高めている。足元には、Veloceグレードに「33 Stradale」着想の20インチアルミホイール「フォリ」を装着。前後エンブレムはモノクローム仕様、リアの車名バッジはダークカラーに統一され、新世代アルファ ロメオとしてのアイデンティティを明確にしている。
走行性能においては、1.5ℓ直列4気筒DOHCターボエンジンに48V電動モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。システム最高出力175PSを発揮するこのユニットは、エンジン制御の全面的な見直しにより加速性能が向上した。具体的には、可変バルブタイミングの調整や、より高いギアへのシフトタイミングを早める制御を採用。これにより、0-100km/h加速は従来の8.8秒から8.5秒へと短縮され、立ち上がりの力強さと滑らかな加速の両立を実現している。また、エンジンとモーターの制御バランスを最適化したほか、EV走行からエンジンが始動する際の再始動条件を増加させたことで、ドライバーの入力に対する車両の応答性が高まっている。さらに、停車時や渋滞時を含むエアコン使用時の熱効率向上や、ワイヤレスチャージャー使用時のスマートフォンの過熱防止対策など、実用面での改良も細部にわたる。
Veloceグレードに標準装備される「ALFAアクティブサスペンション」は、電子制御による無段階の減衰力調整を可能にするシステムである。これは車両のDNAドライブモードセレクトと連動し、路面状況や走行スタイルに応じて瞬時にサスペンションの硬さを最適化する。具体的には各ホイールの加速度センサーやステアリング角度、車速などのデータを統合制御ユニットが毎秒1,000回以上の頻度で解析。コーナリング時には外輪側の減衰力を高めてロールを抑制し、加速・減速時には前後方向のピッチングを抑えることで、フラットな車体姿勢を維持する。「Natural」および「Advanced Efficiency」モードでは、路面の凹凸を柔軟にいなすソフトな減衰特性により快適な乗り心地を提供する一方、「Dynamic」モードでは減衰力を高めてステアリングレスポンスを鋭敏にし、スポーツ走行に最適化されたハンドリングを実現する。また、Dynamicモード走行中であっても、センターコンソールのスイッチ操作によりダンパーのみをソフトな設定に切り替える「ソフトダンプ」機能も備え、荒れた路面での追従性とスポーツ性能の両立を図っている。
【画像】フロントデザインを刷新したアルファ ロメオの新型「トナーレ」と、「ジュリア」限定車「クアドリフォリオ コレッツィオーネ」（写真10点）
また、トナーレとして初採用された「アゾレ（Asole）」と呼ばれる4つの開口部は、1930年代のグランプリカー「P3（Tipo B）」へのオマージュであり、機能面ではエアインテークとしてボンネット内の吸気効率や空力性能の向上に寄与する。車両寸法については、全長を10mm短縮して取り回しを改善する一方、前後トレッドを左右各4mm（計8mm）拡大。これにより、デザインの整合性を保ちつつ、コーナリング時や高速走行時の安定性を物理的に高めている。足元には、Veloceグレードに「33 Stradale」着想の20インチアルミホイール「フォリ」を装着。前後エンブレムはモノクローム仕様、リアの車名バッジはダークカラーに統一され、新世代アルファ ロメオとしてのアイデンティティを明確にしている。
走行性能においては、1.5ℓ直列4気筒DOHCターボエンジンに48V電動モーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。システム最高出力175PSを発揮するこのユニットは、エンジン制御の全面的な見直しにより加速性能が向上した。具体的には、可変バルブタイミングの調整や、より高いギアへのシフトタイミングを早める制御を採用。これにより、0-100km/h加速は従来の8.8秒から8.5秒へと短縮され、立ち上がりの力強さと滑らかな加速の両立を実現している。また、エンジンとモーターの制御バランスを最適化したほか、EV走行からエンジンが始動する際の再始動条件を増加させたことで、ドライバーの入力に対する車両の応答性が高まっている。さらに、停車時や渋滞時を含むエアコン使用時の熱効率向上や、ワイヤレスチャージャー使用時のスマートフォンの過熱防止対策など、実用面での改良も細部にわたる。
Veloceグレードに標準装備される「ALFAアクティブサスペンション」は、電子制御による無段階の減衰力調整を可能にするシステムである。これは車両のDNAドライブモードセレクトと連動し、路面状況や走行スタイルに応じて瞬時にサスペンションの硬さを最適化する。具体的には各ホイールの加速度センサーやステアリング角度、車速などのデータを統合制御ユニットが毎秒1,000回以上の頻度で解析。コーナリング時には外輪側の減衰力を高めてロールを抑制し、加速・減速時には前後方向のピッチングを抑えることで、フラットな車体姿勢を維持する。「Natural」および「Advanced Efficiency」モードでは、路面の凹凸を柔軟にいなすソフトな減衰特性により快適な乗り心地を提供する一方、「Dynamic」モードでは減衰力を高めてステアリングレスポンスを鋭敏にし、スポーツ走行に最適化されたハンドリングを実現する。また、Dynamicモード走行中であっても、センターコンソールのスイッチ操作によりダンパーのみをソフトな設定に切り替える「ソフトダンプ」機能も備え、荒れた路面での追従性とスポーツ性能の両立を図っている。