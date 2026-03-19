「スタンド・オフ電子戦機」試験映像が公開航空自衛隊・飛行開発実験団は2026年3月17日、C-2輸送機をベースとしたスタンド・オフ電子戦機とみられる新型機の試験映像を公開しました。【映像】ついに動いた！これが空自「異形の新型機」試験の様子です「スタンド・オフ電子戦機」とは、強力な電波妨害によって敵のレーダー施設などを無力化し、自衛隊の航空作戦を支援する機体です。航空自衛隊はこれまで、EC-1やYS-11EAといっ