この先も東北や関東、東海ではスギ花粉のピークが続き、三連休中も一番上のランクの「極めて多い」所があるでしょう。近畿から九州はスギ花粉のピークを過ぎつつありますが、まもなくヒノキ花粉のピークを迎えそうです。マスクやメガネなどの花粉対策が欠かせません。

明日19日(木) 雨上がりでスギ花粉が大量飛散 ヒノキ花粉にも注意

明日19日(木)は、雨は朝にはやむ所が多く、日中は天気が回復してくるでしょう。最高気温は平年より高く、関東から九州では20℃を超える所もありそうです。東北南部や北陸でも、15℃くらいまで上がる所もあるでしょう。日差しの戻る所では、本格的な春の暖かさになりそうです。





スギ 花粉 だけでなく、ヒノキ 花粉 が飛び始めている所もあります。 花粉 症の方は、 マスク メガネ などで万全な対策を続けてください。

三連休は全国的に晴れて気温アップ 「極めて多い」所も

明後日20日(金・祝)からの三連休は全国的に晴れて、お出かけ日和でしょう。春本番の暖かさの所が多く、スギ花粉が一番上のランクの「極めて多い」が予想されている所があります。



近畿から九州はスギ花粉のピークを過ぎつつありますが、ヒノキ花粉が飛びやすくなってきています。お出かけを予定されている方は、花粉対策が欠かせません。上着はツルツルした素材のものを選ぶと良いでしょう。

まもなくヒノキ花粉のピークへ

スギ花粉のピークは仙台や東京で、3月下旬まで続くでしょう。金沢から福岡ではスギ花粉のピークが終わりますが、しばらくは飛びそうです。



また、ヒノキの花粉が飛び始めている所があり、東京や広島、高松、福岡ではまもなくピークを迎えるでしょう。ピークは4月上旬にかけて続きそうです。新年度が始まる時期ですが、対策をしっかりと行い、体調管理にも気をつけましょう。

帰宅時・屋内での花粉対策

外出から帰ってきたら、うがいをしましょう。また、洗顔をして花粉を落とすとよいでしょう。髪の毛にも花粉が付着するのでしっかりとシャンプーをするのも効果的です。



花粉飛散シーズンに窓を全開にして換気すると大量の花粉が室内に流入します。花粉のピーク時に1時間の換気をしたところ、3LDKのマンション一戸で、およそ1000万個もの花粉が屋内に流入したとの実験結果もあります。感染症対策として、換気をする機会も多いかと思いますが、窓を開ける幅を10センチ程度にして、レースのカーテンをすることで、部屋の中に入ってくる花粉の数を、全開にした時と比べておよそ4分の1に減らすことができるという実験結果もあります。窓を開ける幅は少しでも構いませんので、なるべく換気しながら花粉を防ぎましょう。



なお、床やカーテンなどに花粉が多数付着している可能性がありますので、こまめに掃除をし、カーテンは定期的に洗濯をするとよいでしょう。