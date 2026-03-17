2月の衆議院選で自民党の議員のネット広告が問題視されている。3月17日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるがこの問題について語った。 小塚「選挙期間中に新潟4区の自民党の鷲尾英一郎っていう議員が有料ネット広告を配信していたんだけど、それが選挙運動に関する公職選挙法に違反している疑いがあるんじゃないかと思っています。 どういう動画かというと、皆さん一