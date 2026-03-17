侍ジャパンのエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が日本時間１７日、自身のインスタグラムを更新し、準々決勝敗退に終わった第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への思いをつづった。「ＷＢＣでの熱いご声援、大変ありがとうございました。日本の皆様の熱い想（おも）いに応えるべく戦いましたが、悔しい結果となってしまいました。最後の最後までご声援をいただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝。