4人組ダンスパフォーマンスユニット「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKAさんが16日までにインスタグラムを更新。トレードマークの丸メガネを外し、セーラー服を脱いで一変した新たなビジュアルを披露している。【写真】「誰かと思った」メガネ外し、制服脱いだSUZUKAの激変ビジュアル2026年3月12日木曜日に発売されたファッション雑誌「GINZA」4月号の表紙に抜擢されたSUZUKAさんは、「トレードマークであるセーラー服を脱ぐ。新し