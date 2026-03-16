先週（3月9日週）の動き：長期化するイラン戦争に方向感見えぬ展開、NY金は米利下げ観測の後退で売り優勢、国内金価格は円安効果で下げ渋り 先週（3月9日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、5,150ドルをコアにして上下100ドル幅のレンジ内を方向感なく推移した。米国・イスラエルがイランへの攻撃を開始して2週間が経過し、当初の短期終結期待は大きく後退している。3月13日時点の発表で、米国はイランへの攻撃