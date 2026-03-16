先週（3月9日週）の米国株、S&P500は－1.6%、ナスダック100は－1.06%下落 先週（3月9日週）の米国株は、イラン情勢と原油価格に振り回された1週間となりました。 週初は、原油先物が一時1バレル120ドル近辺まで急騰したことで、株式市場は大きく下押しされましたが、トランプ米大統領がイランとの戦争終結が想定より早まる可能性を示唆すると、相場は急速に切り返しました。ただ、その後は原油の乱高下と戦況を