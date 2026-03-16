【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,558.47 ▼119.38（3/13）NASDAQ：22,105.36 ▼206.62（3/13） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って続落となりました。中東情勢に対する先行き不透明感が依然として根強く残っています。原油相場が高値圏で推移していることから、全般的にリスク回避の動きによる売りが優勢となりました。ダウ平均は11ドル高の46,689ドルと小幅高で取引を開始しました。序