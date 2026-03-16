南海キャンディーズの山里亮太さん（48）が、映画『ARCO／アルコ』吹替版キャストの囲み取材に、黒川想矢さん（16）、堀越麗禾さん（14）とともに登場。やり直したい過去の大失敗を明かしました。映画『ARCO／アルコ』（2026年4月24日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開配給：AMGエンタテインメントハーク）は、時を超え虹を通じて空から降ってきた10歳の少年アルコと、気候変動により荒廃した世界で生きる少女イリスの冒