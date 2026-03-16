トヨタ「ハイエース」“究極モデル”に熱視線！トヨタの「ハイエース」といえば、ワンボックス界隈で不動の地位を築く名車です。現行の200系は2004年の登場から実に20年を数える超ロングセラーとなりましたが、その節目を祝う特別な一台がファンの熱い視線を集めました。【画像】超カッコいい！ これが「究極のハイエース」です！（30枚以上）それが、2025年2月に発表された20周年記念車「ダークプライムS」です。最上級グ