「パンダより恋が苦手な私たち」（日テレ系）の第10話（最終話）が、14日に放送された。本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ！ 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）一葉（上白石萌歌）は、人と向き合おうとしない椎堂（生田斗真）と大げんか。このまま別れてしまうのか。素直になれない2人の恋の行方は…。一