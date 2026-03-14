波紋がキラリ！筆記具メーカーのゼブラ株式会社が、新たに国産ボールペンブランド「THE ZEBRA」をスタート。その第一弾として、ゼブラ史上最も高級な価格帯の油性ボールペン「HAMON（ハモン）」を開発。お値段は59400円。筆者はゼブラで実物を見せてもらいました。ゼブラのボールペン技術がつまった新製品をご紹介します。ゼブラの高級ボールペン「HAMON」を触ってみたこの「HAMON」は、クリスタル4100、シャーボ、サラサクリップ