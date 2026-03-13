【モデルプレス＝2026/03/13】女優の広瀬すずが2026年3月13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。優秀主演女優賞を受賞した。【写真】広瀬すず、レッドカーペット登場の裏側明かす姿◆広瀬すず、長澤まさみらとの受賞に喜び「遠い山なみの光」は、終戦間もない長崎を舞台に、まだ過去にしきれない「傷跡」と、未来を夢見る圧倒的な「生」のパワーが渦巻い