東京市場まとめ 1.概況 日経平均は865円安の53,587円と下落して寄付きました。前日の米国市場では主要3指数が下落し、日本市場も売りが優勢でのスタートとなりました。序盤に大きく下げ幅を拡大した日経平均は9時3分に1,166円安の53,286円でこの日の安値をつけました。その後は下げ渋り、666円安の53,786円で前引けとなりました。後場も基調は変わらず、週末を前に持ち高調整の売りなどが上値を抑えました。一進一退で推移