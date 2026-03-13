菊池雄星がストーリーズで吐露「11時間しか寝られなかった」長時間のフライトを終えた菊池雄星投手が明かした“苦悩”に、納得するファンが続出した。野球日本代表「侍ジャパン」は11日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝ラウンドが開催される米フロリダ州マイアミに移動。到着後、菊池がSNSに綴った告白に「その苦しみ、分かりますw」とファンが反応している。菊池は11日（日本時間12日）に自身のインスタグ