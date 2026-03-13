©ねむようこ／祥伝社 FEEL COMICS」【漫画】本編を読む『トラップホール』（ねむようこ/祥伝社）の主人公・ハル子は29歳。三十路を目前にし、仕事も順調、結婚も決まり、「このまま大人になっていくのだ」と信じていた。けれど、婚約者から突然婚約破棄を告げられ、描いていた未来は跡形もなく壊れてしまう。家族や友人は一緒に怒り、寄り添い、優しく慰めてくれる。それでも、なぜか心は軽くならない。善意に包まれているは