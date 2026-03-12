オンラインで恋愛活動を行う人の2人に1人が「AIとの交際もあり得る」と回答――そんな調査結果が、株式会社ノートンライフロック（東京都港区）による「2026年ノートン・サイバーセーフティ・インサイト・レポート：人工的な親密性編」でわかりました。では、AIチャットボットとのデートを検討する理由はどのようなことだったのでしょうか。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に