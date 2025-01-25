¡ü¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤±éÀâ¤Ç²«¶â»þÂå¤òÌóÂ«ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¼°¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè47ÂåÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½¢Ç¤±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î²«¶â»þÂå¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¹ØÆþ°Æ¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï?ÄÌ»»2´üÌÜ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î²«¶â»þÂå¤Ïº£¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¡Ö¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÊÆ¹ñ¤òÂè°ì¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£½¢Ç¤½éÆü¤Ë¥Ñ¥ê¶¨Äê¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦