ソトの先制2ランからタティスJr.の3ランまで一発攻勢■ベネズエラ ー ドミニカ共和国（日本時間12日・マイアミ）優勝候補のドミニカ共和国打線が、その圧倒的な破壊力を見せつけた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンドのプールD最終戦となるドミニカ共和国対ベネズエラ戦が行われ、ドミニカ共和国が4回までに4本の本塁打を放つ猛攻を見せている。日本のファンからも驚きと畏怖の声が