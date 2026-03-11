2026年3月5日に開幕した第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。WBC1次ラウンドで４戦全勝を飾り、決勝ラウンドに進出した侍ジャパンだが、心配な選手がいる。12打数無安打で、第4戦のチェコ戦は出場機会がなかった近藤健介（ソフトバンク）だ。「引っ張りにかかる打球が目立ちます」コンタクト能力の高さは球界屈指だ。近藤は、前回の23年WBCでは2番で全7試合にスタメン出場し、打率.346、1本塁打、5打点。8四球で出塁