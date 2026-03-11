スイスのアクロニスは現地時間の3月9日に、「2025 Environmental, Social, and Governance（ESG） Report」（2025年における環境、社会、ガバナンス（ESG）レポート）を公開した。●ESGの優先課題でAIが果たす役割を重視同レポートは、サイバープロテクションやAIを巡る急速な変化の中で、2025年におけるアクロニスのESG戦略、主要イニシアティブ、グローバルでの測定可能な進捗についてまとめられている。2024年版のESGレポ