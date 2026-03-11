モスフードサービスは3月18日、さくらももこ原作「コジコジ」とのコラボレーションを全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)で実施する。「コジコジ」と初のコラボレーションコジコジは、さくらももこ原作のメルヘンの国を舞台にした作品。ギャグ作品でありながらも、"深読みしようと思えばどこまでも深い"キャラクター性と相まって、男児&女児から大人まで楽しめる豊かな作品世界が展開されている。コジコジ今回のコラボレーシ