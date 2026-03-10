歌手の小林千絵が、3月7日までに自身のInstagramを更新。“アイドル不作の83年組” 同期の元アイドルとのレア3ショットを披露し、ファンからは歓声があがっている。小林は《同期で仲良しの森尾由美ちゃんと、松本明子ちゃんと！あれ？3人とも珍しいエプロン姿！珍しい、って〜。》とつづり出し、1983年にレコードデビューした同期3人のエプロン姿のスリーショットを公開した。“不作の83年組” について、芸能記者が言う。「ア