ビットコイン上昇、7万ドル台回復 ビットコイン（ドル）(NY時間22:34) １ビットコイン＝70014.69（+1032.34+1.50%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間22:34) １ビットコイン＝11039216（+162759+1.50%） ※円はドル円相場からの計算値