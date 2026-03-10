侍ジャパンのWBC準々決勝進出が決まった。7日の韓国戦、8日のオーストラリア戦と、競った展開を勝ち切っての1次ラウンド突破。緊迫感のある中で結果を残す選手たちに敬意を払うと同時に、初出場を果たした選手たちにとっては大きな経験値になるのでは…と推察する。実際、23年にWBCに初出場して優勝メンバーとなった湯浅は、こう話した。「（得たものは）めちゃくちゃありました。特にマイアミ行ってからの試合は印象に残っ