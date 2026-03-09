覚醒剤などの違法薬物を販売目的で所持していた疑いで、41歳の女が逮捕されました。無職の熊沢めぐみ容疑者（41）は2026年1月、神奈川・厚木市の自宅で、覚醒剤や大麻、コカインなど複数の違法薬物を販売目的で所持していた疑いが持たれています。警視庁によりますと、別事件の捜査で熊沢容疑者の自宅を捜索したところ、薬物のほかにも計量器や注射器などが見つかりました。熊沢容疑者は、秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」など