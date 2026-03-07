住宅ローン金利」だと、結局“100万円以上の損”に…インフレ時代「返すほど損」になる理由とは"> 近年、住宅ローン金利の上昇が続いており、住宅ローンを借りている人の中には「繰り上げ返済して金利負担を減らそう」と考えている人もいるかもしれません。 しかし、いまの日本は物価上昇が続き、インフレ率が住宅ローンの変動金利を上回る状況となっています。このような状況では、繰り上げ返済を