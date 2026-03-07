TBS系「王様のブランチ」に生出演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が7日、TBS系「王様のブランチ」に生出演した。番組では「木原運送」を実演。ポイントも明かされた。「木原運送」は表彰式でセレモニーを終え、台を降りる際には木原が三浦をだっこするように抱えて運ぶ、ファンの間ではおなじみのルーティン。ミラノ五輪でもお披露目され話題になっ