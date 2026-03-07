TBS系「王様のブランチ」に生出演

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が7日、TBS系「王様のブランチ」に生出演した。番組では「木原運送」を実演。ポイントも明かされた。

「木原運送」は表彰式でセレモニーを終え、台を降りる際には木原が三浦をだっこするように抱えて運ぶ、ファンの間ではおなじみのルーティン。ミラノ五輪でもお披露目され話題になっていたが、「王様のブランチ」の番組内で実演すると、スタジオから拍手が起こった。

日本代表のウェアをまとって実演後、「木原運送」のポイントを問われると、木原は「あんまり上を持ちすぎない。あばら周辺だと痛いと思うので」と回答。三浦は「私はスケート靴があるので、ブレードがダラーンってしてると足（木原の足）に当たっちゃうので、足をピーンと張る」と明かした。

知られざる一面に、出演者からは「お互い痛くならないように気を遣っているんですね」「思いやりなんですね」と、感嘆の声が漏れた。



