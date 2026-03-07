マルティン・チェルベンカが王貞治氏との対面に感激7日、東京ドームで行われているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドに、通算868本塁打のNPB記録を持つ王貞治氏が姿を見せた。第1試合のチェコ―台湾の試合前練習では、グラウンドで選手を激励。これに「一生忘れない」と大感激したのが、チェコの4番に座るスラッガー、マルティン・チェルベンカ捕手だ。「王さんのような素晴らしい選手は、野球に関わる人な